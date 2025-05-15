Финансист Мехтиев назвал способы распределения ответственности между банками и операторами связи за звонки мошенников

Глава государства Владимир Путин подписал закон, который направлен на защиту жителей РФ от кибермошенничества. Банки предлагают разделить ответственность за хищение денег телефонными мошенниками с операторами связи. Финансист Эльман Мехтиев рассказал, каким образом будет распределена ответственность между кредитными организациями и мобильными операторами, согласно указу президента. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, банкам и операторам связи необходимо участвовать в разработке единой системы по противодействию мошенничеству с использованием цифровых технологий. Если по большей части все операции совершаются в мобильном телефоне, то он является тем, через что можно контролировать, чтобы не было социальной инженерии. Так, в систему операторы будут передавать данные, а банки такими данными будут пользоваться, но, если оператор связи не передал данные, банк не сможет определить, произошло ли что-то с телефоном или это мошенник.

Эксперт добавил, что, таким образом, если операторы мобильной связи не предприняли действия, предполагаемые законом, тогда банк не обязан нести ответственность за их бездействие.

Ранее аналитик Шатилин назвал способы выявления мошенников операторами связи.