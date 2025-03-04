Финансист Мехтиев назвал способы выявления банками недобросовестных сотрудников

Банк России предложил банкам проводить внутренние расследования после получения информации о получении гражданином кредита под влиянием злоумышленников. Нередко огромные деньги выдаются людям, чей доход очевидно не дает возможности рассчитывать на подобные суммы, что нереально без участия сотрудников организации. По словам финансиста Эльмана Мехтиева, банки станут искать сотрудников, помогающим мошенникам и выдающим кредит на сумму, которая недоступна для клиента. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что у каждого банка должны быть собственные методы контроля для избежания повтора указанного риска. В связи с чем говорить банкам, чтобы они работали по закрепленной общей инструкции или даже рекомендации невозможно, поскольку у всех банков разный подход к решению указанной проблемы.

По мнению финансиста, если станет много жалоб и концентрация жалоб будет в определенном месте, только тогда надзорный орган без каких-то рекомендаций экспертного совета сам примет ряд действий. Более того, надзорный орган – Банк России очень давно именно так и поступает.

Он отметил, что в процессе расследования предлагается изучить весь процесс выдачи кредита, для чего потребуется провести опрос сотрудников, просмотреть записи с видеокамер, проанализировать итоги скоринга и прочее.

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