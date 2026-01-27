Финансист советует менять банковскую карту каждые три года

Защитить свои сбережения от мошенников можно не только с помощью бдительности, но и простой организационной мерой. Как советует финансовый эксперт Петр Щербаченко, эффективной привычкой может стать регулярная, раз в три-пять лет, замена банковской карты на новую. Это не просто формальность, а действенный шаг для повышения безопасности. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, основная причина — создание информационного вакуума для злоумышленников. При перевыпуске карты полностью меняются все ее ключевые реквизиты: номер, срок действия и трехзначный CVC-код. Таким образом, если старые данные когда-либо могли попасть в руки мошенников, они моментально устаревают и становятся бесполезны. Эта мера существенно снижает риски, связанные с утечкой информации, которая могла произойти незаметно для владельца.

Эксперт отметил, что есть и более прикладные, технические причины для обновления. Срок службы физического носителя — чипа и магнитной полосы — ограничен. Он может быть поврежден из-за погодных условий, частого использования или простого износа. Внезапный отказ карты в самый неподходящий момент, например на кассе в магазине, создает ненужные сложности. Своевременный перевыпуск позволяет избежать таких сбоев, обеспечивая бесперебойность платежей.

По его мнению, банковские технологии не стоят на месте: появляются новые форматы защищенной связи, усовершенствуются чипы, расширяются возможности бесконтактной оплаты. Получая новую карту, клиент не только обновляет инструмент безопасности, но и часто получает доступ к более современным сервисам своего банка, что в конечном счете делает взаимодействие с финансами более удобным и надежным.

Ранее была названа конкретная сумма, которую можно хранить на карте без риска для сбережений.