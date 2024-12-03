Финансовый эксперт Кричевский пояснил причины планов обязать банки взыскивать долги через суд

По его словам, надзорные органы и ведомства напирают на то, что здорово желание банков сэкономить на судебных затратах, однако потом это оспорить практически невозможно из-за того, что по времени заемщик никак не успевает. Тем не менее, когда банк идет в суд, то все сопутствующие расходы − затраты банка на суд − приписываются к долгу заемщика, а по нотариальным надписям выходит гораздо дешевле.

Эксперт добавил, что на проблему необходимо смотреть еще и под иным углом зрения. Так, большинство заемщиков, берущие кредиты в банках, вообще не знают о существовании такого института, так как про это никто никогда никому толком-то и не говорит. А на деле все требует реального разъяснения, банки должны об этом подробно рассказывать и предупреждать.

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