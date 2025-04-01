Финляндия собралась выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

Руководство Финляндии планирует выйти из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное Петтери Орпо, премьер-министром Финляндии. Он считает, что выход из-под действия конвенции позволит финским военным лучше подготовиться к различным изменениям в сфере безопасности.

«Финляндия начинает подготовку к выходу из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин», — указал политик.

При этом глава финского МИД Валтонен заявила, что страна продолжит следовать гуманитарным целям, о которых говорится в конвенции.

Ранее финские военно-воздушные силы отчитались о том, что впервые в истории американские стратегические бомбардировщики B-52 произвели сброс бомб над территорией Финляндии. Это произошло в рамках совместных учений военных из стран, входящих НАТО.