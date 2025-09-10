Финляндия ранее постоянно воевала с советской Россией, и теперь она может стать плацдармом для нападения Запада. Такое заявление сделал военный эксперт и политолог Олег Глазунов. Его точку зрения привела «Лента.ру».

Он напомнил, что финны вступили в НАТО и стали частью этого блока. После этого стоит ожидать, что эту страну используют как плацдарм для вторжения в РФ. Североатлантический альянс не хочет победы России, поэтому сам в состоянии начать вооруженное противостояние.

«Финны всегда нас недолюбливали, хотя Финляндия была до того, как стать частью России, частью Швеции. Независимость Финляндии дали не шведы, а советская Россия. Непонятно только, почему они на нас взъелись и постоянно воспринимают нас как врага», — указал Глазунов.

Политолог добавил, что Россия хотела дружбы с Финляндией, но та не стала отвечать взаимностью.

Ранее зампред Совбеза России Медведев предупредил, что Финляндия может столкнуться с серьезными проблемами, если не осознает бесперспективность конфронтации. По его словам, Москва в будущем не будет больше проявлять мягкость в отношениях с финскими властями, как это было ранее, и не станет рассказывать им добрые сказки о муми-троллях.