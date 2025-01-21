Финляндия призвала Европу активнее поддерживать Украину

В Финляндии призвали Европу усилить поддержку Украины, не смотря на позицию США по данному вопросу. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Европа должна проявить большую активность в вопросе поддержки Украины. Заявление прозвучало в ходе семинара, посвященного влиянию Европейского союза на международную политику. По словам политика, от отношения Европы к Украине зависит не только стабильность региона, но и ее собственная безопасность.

Выступление Орпо состоялось на фоне изменений в подходе США к поддержке Киева. Бывший президент Дональд Трамп, рассматривающий возможность возвращения в Белый дом, ранее заявлял, что помощь Украине со стороны Вашингтона может быть пересмотрена. Он подчеркнул, что европейские страны должны брать на себя больше обязательств, чтобы достичь справедливого распределения расходов между членами НАТО.

Ранее Финляндия неоднократно подчеркивала необходимость укрепления позиций Европы в решении международных конфликтов. В контексте событий в Украине финский премьер считает важным, чтобы страны ЕС не снижали уровень помощи Киеву, вне зависимости от внешнеполитического курса США.

Ранее стало известно о том, что в США попытались опротестовать указ Трампа об упрощении процедуры увольнения федеральных служащих.