Финская полиция начала искать продавца бронежилета бойца СВО

Финские правоохранительные органы проводят предварительное расследование инцидента, связанного с онлайн-продажей бронежилета, принадлежавшего российскому военнослужащему. Об этом сообщил портал Yle Uutiset.

Комиссар криминальной полиции Хельсинки Вилле Нисканен рассказал, что летом текущего года на одном из интернет-сайтов был выставлен на продажу предмет, привлекший внимание полиции. Некий гражданин пытался реализовать бронежилет, ранее принадлежавший российскому солдату. Утверждалось, что амуниция была снята с военного, взятого в плен в зоне проведения СВО.

В связи с этим инцидентом полиция Хельсинки инициировала расследование по статье, предусматривающей ответственность за незначительное военное преступление. Нисканен отметил, что личность продавца пока не установлена, и предварительное расследование продолжается.

Комиссар также сообщил, что на данном этапе следствия он не разглашает название сайта, на котором была предпринята попытка продажи бронежилета, уточнив лишь, что это не самая популярная финская онлайн-платформа для торговли.

Обычно расследование военных преступлений в Финляндии находится в компетенции Центральной криминальной полиции. Однако, по словам Нисканена, некоторые подобные преступления обладают специфическими чертами, позволяющими местной полиции также проводить расследования.

В Финляндии продажа военных трофеев квалифицируется как военное преступление. Отмечается, что такие деяния крайне редки, и до настоящего времени подобного рода преступления практически не расследовались.

Согласно открытым данным, с 2006 года не было зарегистрировано ни одного заявления о военном преступлении подобного рода. За незначительное военное преступление в Финляндии предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.

