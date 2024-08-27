Финские пограничники задержали троих граждан Франции за прогулку в Россию

Трое французов, находившихся в Финляндии, перешли границу этой страны с Россией, а затем вернулись обратно. За это они были задержаны финской погранслужбой. Об этом сообщила Lenta.ru.

Французские граждане якобы наблюдали за природой и птицами. Они приблизились к границе и увидели предупреждающие знаки, после чего проигнорировали их и углубились на российскую территорию. Они пробыли в России всего несколько минут, после чего вернулись назад.

Данное ЧП произошло в местечке Париккала. Теперь французов требуют приговорить к административному штрафу. Им вменяют в вину незаконное пересечение государственной границы.

Ранее эксперты сочли пиар-ходом все требования Финляндии закрыть границы с Россией, в том числе и перекрыть ей доступ к Калининграду. Данная страна недавно вошла в НАТО, и пытается привлечь внимание собственных граждан к националистической партии, славящейся своими радикальными идеями.