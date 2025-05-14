Российская армия не представляет никакой угрозы Финляндии. Такое заявление сделал Туомас Малинен, профессор университета Хельсинки. Он написал об этом в социальной сети Х.

Эксперт прокомментировал то, что финские власти взялись за подготовку проекта о повышении возраста тех людей, которые причислены к резерву вооруженных сил. Планируется, что предельный возраст резервистов будет составлять 65 лет.

«Помните: Россия не представляет угрозы для Финляндии», — указал он.

Малинен добавил, что до сих пор в Финляндии никогда не стремились к увеличению численности своей армии, пока не планировали напасть на другую страну. Тем самым, повышение возраста резервистов выглядит как подготовка собственной агрессии.

Ранее Малинен призвал Трампа прекратить поддержку Украины и выгнать главу киевского режима Владимира Зеленского. Если глава Белого дома наберется храбрости и примет такие решения, отметил профессор, то достижение мира станет вопросом нескольких недель.