Фитнес-инструктор из Самары устроил наркоферму в гараже

В суд направлено уголовное дело в отношении 42-летнего местного фитнес-инструктора, обвиняемого в организации нелегального производства наркотиков. По информации пресс-службы МВД России, мужчина обустроил полноценную плантацию по выращиванию конопли в подвальном помещении собственного гаража.

Незаконное производство было обнаружено в Волжском районе города. Как сообщают в ведомстве, злоумышленник подошел к делу с профессиональным подходом: он оснастил помещение самодельными системами освещения, принудительной вентиляции и автоматического полива, создав тем самым оптимальные условия для роста растений.

В ходе обыска правоохранители изъяли ведра с коноплей, а также уже готовую к употреблению высушенную марихуану. Общий вес изъятого вещества превысил 900 граммов. Несмотря на улики, задержанный в ходе допроса утверждал, что выращивал наркотик исключительно для собственного пользования, а не на продажу.

