Флорида пообещала поддержать Техас и отправить ему на помощь батальон Национальной гвардии

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что поддерживает стремление Техаса навести порядок на границе с Мексикой и поможет ему в этом. Для этого в ближайшее время в Техас отправится батальон национальных гвардейцев. Это обещание привело в своей статье РИА Новости .

Десантис высоко оценил усилия Техаса в блокировании участка границы с сопредельной Мексикой. По его мнению, если у какой-то страны нет границы, то она даже не может считаться суверенной.

«Мы как жители Флориды говорим, что мы должны остановить вторжение на южной границе раз и навсегда», - заявил он.

По утверждению флоридского губернатора, его штат поможет Техасу в его шагах по обеспечению безопасности. В ближайшее же время на помощь ему отправится батальон Национальной гвардии размером в тысячу человек.

Ранее Дональд Трамп оценил ситуацию на границе Техаса с Мексикой как оружие массового разрушения Соединенных Штатов. То положение, которое сложилось сейчас, является худшим в истории Америки.