ФНС взялась за блогеров: роскошь в соцсетях может дорого обойтись

Федеральная налоговая служба начала более пристально изучать аккаунты россиян в социальных сетях. В объектив алгоритмов и инспекторов теперь чаще попадают снимки из заграничных поездок, фотографии новых автомобилей, элитной недвижимости, брендовой одежды и других признаков роскошной жизни. Поводом для такого внимания становится не праздное любопытство, а поиск несоответствий между официальными доходами гражданина и его реальными тратами. Как объяснил адвокат Вадим Багатурия, такие действия налоговой службы абсолютно законны и являются стандартным инструментом проверки. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, если человек годами не работает или официально получает зарплату на уровне МРОТ, но при этом регулярно отдыхает на фешенебельных курортах и покупает дорогие вещи, это неизбежно вызовет вопросы. В такой ситуации ФНС вправе запросить пояснения: откуда взялись средства на покупку квартиры или люксового гардероба.

Юрист подчеркнул, что последствия такой проверки напрямую зависят от убедительности ответов. Легальным объяснением может стать, например, дарение от близкого родственника — тогда налоговых претензий не последует. Однако если выяснится, что имущество было приобретено самостоятельно или получено в дар от постороннего лица, гражданину придется уплатить подоходный налог, рассчитанный из полной стоимости покупки. Таким образом, соцсети становятся не только витриной для личных достижений, но и потенциальным источником проблем с законом для тех, чей образ жизни расходится с налоговыми декларациями.

Ранее сообщалось, что у блогера Митрошиной снова обнаружили многомиллионный долг перед ФНС.