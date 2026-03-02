ФНС взялась за блогеров: роскошь в соцсетях может дорого обойтись
Адвокат Багатурия объяснил, как посты в соцсетях привлекают налоговиков
Фото: [www.istockphoto.com/blinow61]
Федеральная налоговая служба начала более пристально изучать аккаунты россиян в социальных сетях. В объектив алгоритмов и инспекторов теперь чаще попадают снимки из заграничных поездок, фотографии новых автомобилей, элитной недвижимости, брендовой одежды и других признаков роскошной жизни. Поводом для такого внимания становится не праздное любопытство, а поиск несоответствий между официальными доходами гражданина и его реальными тратами. Как объяснил адвокат Вадим Багатурия, такие действия налоговой службы абсолютно законны и являются стандартным инструментом проверки. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, если человек годами не работает или официально получает зарплату на уровне МРОТ, но при этом регулярно отдыхает на фешенебельных курортах и покупает дорогие вещи, это неизбежно вызовет вопросы. В такой ситуации ФНС вправе запросить пояснения: откуда взялись средства на покупку квартиры или люксового гардероба.
Юрист подчеркнул, что последствия такой проверки напрямую зависят от убедительности ответов. Легальным объяснением может стать, например, дарение от близкого родственника — тогда налоговых претензий не последует. Однако если выяснится, что имущество было приобретено самостоятельно или получено в дар от постороннего лица, гражданину придется уплатить подоходный налог, рассчитанный из полной стоимости покупки. Таким образом, соцсети становятся не только витриной для личных достижений, но и потенциальным источником проблем с законом для тех, чей образ жизни расходится с налоговыми декларациями.
