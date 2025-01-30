Задержанного за коррупцию экс-главу «Фонбета» обманули на 50 млн руб.

Задержанный за коррупцию экс-глава «Фонбета» Сергей Анохин оказался жертвой обмана на сумму 50 млн руб. в ходе организации передачи взятки. Посредники предложили ему сумму в 60 млн, однако на самом деле оперативнику планировалось передать лишь 10 млн, а 50 оставить себе. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Согласно информации канала, в декабре 2024 года до Анохина дошли слухи о готовящемся уголовном деле в его отношении. Он решил действовать на опережение и передать взятку через посредников — начальника московского МВД и частного детектива.

Последние сообщили ему о сумме в 60 млн, из которых 10 предназначались оперативнику, а 50 планировалось забрать. Однако оперативник согласился на получение вознаграждения за невозбуждение дела в рамках оперативного эксперимента, и в ходе встречи, после передачи денег, они были задержаны.

По последним данным, по делу о взятке задержаны три человека, включая заместителя начальника УВД ВАО Москвы. Анохину может грозить до 15 лет лишения свободы, дело находится на контроле прокуратуры Московской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК предъявили обвинение во взяточничестве бывшему гендиректору букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину, а еще руководителю поздравления столичного МВД и юристу.