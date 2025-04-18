Убийство на Алтае: дочь облила мать кипятком из-за оплаты ЖКУ

На Алтае женщина убила свою мать, облив ее кипятком после ссоры, возникшей из-за разногласий по поводу оплаты коммунальных услуг. Информацию об этом предоставила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Согласно данным следствия, подозреваемая жила вместе с матерью и братом. В январе между женщинами возник конфликт из-за увеличения тарифов ЖКХ. Дочь считала, что мать нерационально использует воду и электроэнергию, что приводило к большим счетам.

В ходе инцидента, когда потерпевшая набирала ванну, дочь, воспользовавшись душем, вылила на нее кипяток, отмечается в официальном сообщении.

Спустя сутки женщина, увидев серьезные ожоги у матери, вызвала скорую помощь. Однако, несмотря на усилия медиков, пострадавшая скончалась в медицинском учреждении.

В отношении дочери возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности.

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