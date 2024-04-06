Forbes: Эстония нашла для Украины миллион натовских снарядов

В Эстонии вслед за Чехией нашли возможность закупить миллион снарядов для дальнейшей передаче Украине. Издание Forbes отмечает, что это половина артиллерийских боеприпасов, которые понадобятся ВСУ до конца 2024 года.

Чехия смогла найти для Украины миллион снарядов. Из-за ограниченности производственных мощностей в Европе и споров Киев не могут оснастить нужным количеством вооружения и боеприпасов. Однако советские связи помогли чешской стороне получить средства на закупку и тем самым пообещать снаряды Украине.

Теперь и в Эстонии отметили, что пошли на крайние меры. Глава МО республики Анно Певкур, предпринял попытку выманить 2,2 млрд из стран, которые помогли купить припасы Чехии. Таким образом получится организовать комплексную военную поддержку Украине.

«Если мы объединим этот миллион снарядов, потенциальные закупки Чехии, наши закупочные возможности, а также британцев (которые, как сообщается, организуют собственную инициативу «боеприпасы для Украины»), я осмелюсь сказать, что можно было бы послать Украине до 2,5 миллиона снарядов в этом году, если будет финансирование», — сказал Певкур.

Речь идет про натовские снаряды 155 мм, а также ракетах для РСЗО «Град».

Ранее сообщалось, что Западу придется перейти к обороне на фоне растущей мощи России.