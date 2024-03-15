Forbes проанализировал потерю ВСУ первых трех «Абрамсов»
Фото: [Министерство обороны РФ]
Издание Forbes проанализировало причины потери ВСУ первых трех американских танков Abrams.
Первый «Абрамс» был уничтожен дроном. После взрыва приоткрылась противоаварийная дверь, огонь проник внутрь и подорвал боекомплект.
Второй и третий танки были утилизированы российскими управляемыми ракетами «Корнет» с тандемной боевой частью: первый заряд пробивает броню, второй выжигает внутренности танка.
Издание называет «Корнеты» главной угрозой для американских танков, хотя и далеко не единственной. Так, Минобороны РФ сообщило, что четвертый «Абрамс» погиб в танковой дуэли.
По данным Forbes, все поставленные на Украину «Абрамсы» находятся в распоряжении 47-й бригады ВСУ. Из-за нехватки артиллерийских снарядов танки выдвинули на передовую, где они стали престижной целью для российской армии.
Обозреватель издания Дэвид Экс, что следующие потери практически гарантированы в ближайшие недели.
Ранее журнал National Interest признал, что ожидания от американской техники оказались завышенными.