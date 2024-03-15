Forbes проанализировал потерю ВСУ первых трех «Абрамсов»

Первый «Абрамс» был уничтожен дроном. После взрыва приоткрылась противоаварийная дверь, огонь проник внутрь и подорвал боекомплект.

Второй и третий танки были утилизированы российскими управляемыми ракетами «Корнет» с тандемной боевой частью: первый заряд пробивает броню, второй выжигает внутренности танка.

Издание называет «Корнеты» главной угрозой для американских танков, хотя и далеко не единственной. Так, Минобороны РФ сообщило, что четвертый «Абрамс» погиб в танковой дуэли.

По данным Forbes, все поставленные на Украину «Абрамсы» находятся в распоряжении 47-й бригады ВСУ. Из-за нехватки артиллерийских снарядов танки выдвинули на передовую, где они стали престижной целью для российской армии.

Обозреватель издания Дэвид Экс, что следующие потери практически гарантированы в ближайшие недели.

Ранее журнал National Interest признал, что ожидания от американской техники оказались завышенными.