В нападении на Курскую область принимает участие печально известная 80-я бригада ВСУ. Такой вывод сделало издание Forbes, проанализировав видео из соцсетей.

На кадрах видно колонну военнослужащих с бронетехникой. По данным издания, такая техника имеется только в распоряжении 80-й бригады.

В 2022 году военнослужащие 80-й бригады ВСУ расстреливали пленных российских солдат в Макеевке. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.

Также Forbes отмечает, что в нападении на российскую территорию участвуют 22-я и 88-я бригады ВСУ.

6 августа украинские боевики атаковали приграничные районы Курской области. В Минобороны РФ сообщили, что за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «хорошие новости из Курской области появятся через два-три дня».