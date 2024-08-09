Кадыров пообещал хорошие новости по Курской области в течение двух-трех дней

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что хорошие результаты российской армии в Курской области появятся через два-три дня. Об этом он заявил информагентству «Чечня сегодня».

В настоящее время в Курскую область направлен один из отрядов спецназа «Ахмат» во главе с генерал-майором Апты Алаудиновым.

Алаудинов рассказал, что ситуация в регионе является тяжелой, поскольку украинские войска нарастили свои силы, но не критической.

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки «Север» продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.