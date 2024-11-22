Forbes: запущенные по «Южмашу» ракеты «Орешник» достигли заданных целей

Ракеты среднего радиуса действия «Орешник», которые были запущены Россией 21 ноября, успешно достигли своих целей. Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Он отметил высокую и быструю телеметрию, что свидетельствовало о том, что это была баллистическая ракета. Тем не менее Экс подчеркнул, что данное оружие не является межконтинентальной баллистической ракетой, как это изначально могло показаться. По утверждению американского журналиста, речь идет о баллистической ракете среднего радиуса действия.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина не имеет возможности противостоять российской ракете «Орешник».