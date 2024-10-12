Foreign Policy: украинская экономика находится на пороге серьезного краха
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По словам исполнительного директора украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислава Зинченко, экономика Незалежной рухнет в случае потери контроля над Покровском в ДНР. Об этом сообщает Foreign Policy.
Он добавил, что также это нанесет серьезный удар по способности украинской армии поддерживать боевые действия, поскольку город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны, без которых украинская экономика просто умрет.
По мнению эксперта, сталелитейная промышленность является необходимым источником налоговых доходов и экспорта для Киева.
Ранее военкор Александр Сладков заявил, что для ВСУ не осталось ни одного удачного направления, включая Курск.