Фотограф-россиянин задушил модель в Киеве во время празднования годовщины отношений

Гражданин РФ работал в Киеве фотографом. Он убил модель, с которой находился в отношениях. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на заявление Киевской городской прокуратуры.

28-летний гражданин России проживал в Киеве с 2022 года. Он находился в отношениях с 21-летней моделью, также россиянкой. Они вместе работали в фотосалоне и арендовали фотостудию, которая находится в Святошинском районе украинской столицы. Пара решила отметить годовщину своих отношений, употребив алкоголь и наркотические средства. Затем между ними началась ссора, и фотограф задушил свою подругу. Труп в студии позже обнаружила владелица помещения.

Злоумышленник уже взят под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы. По имеющимся данным, и самого фотографа, и его жертву разыскивали российские правоохранители. Злополучная пара была объявлена в РФ в розыск. Прокуратура не стала уточнять, что стало поводом такого пристального внимания со стороны российской Фемиды.

Ранее сообщалось, что в Москве был взят под стражу убийца темнокожей девушки. Оказалось, что 37-летний злоумышленник не сумел договориться со своей жертвой об оплате ее услуг. Мужчина был пьян, и во время ругани он схватился за нож и вонзил его в сердце девушки, после чего завернул ее тело в простыню и выкинул в окно.