SHOT: суд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве уроженки Нигерии

На два месяца по решению Бабушкинского суда Москвы арестован 37-летний Владимир, которого подозревают в убийстве 22-летней уроженки Нигерии. Об этом пишет телеграм-канал SHOT во вторник.

Журналисты уточняют, что девушка прилетела в Россию еще в 2023 году, предварительно, чтобы учиться, и в Москве не была официально зарегистрирована. Со своим убийцей она познакомилась за четыре дня до произошедшего.

SHOT уточняет, что ночью на 28 апреля мужчина позвал к себе девушку, чтобы развлечься, но они, судя по всему, не смогли договориться по оплате ее услуг. Мужчина был пьян, и во время ругани он схватился за нож и вонзил его в сердце девушки, после чего завернул ее тело в простыню и выкинул в окно.

Труп девушки обнаружил дворник во дворе на следующее утро. Также у жителя Тамбовской области, пишет телеграм-канал, уже есть криминальное пятно в прошлом — его судили за кражу музыкального центра из квартиры женщины. Ранее также сообщалось, что мужчину оперативно задержали на Савеловском вокзале.