Американский телеканал Fox News назвал освобождение Авдеевки «значительной победой Путина», которая знаменует собой поворотный момент в украинском конфликте на глазах у всего мира.

Вывод украинских войск из Авдеевки называется самой большой победой российской армии со времен со взятия Артемовска.

Телеканал отмечает, что решающее значение имеет время проведения операции — в преддверии второй годовщины специальной военной операции и накануне президентских выборов в России. В то время, когда российские войска зачищали город, в Мюнхене проходила конференция по безопасности, на которой Владимир Зеленский убеждал союзников продолжать поддержку Украины.

Украинский президент вновь рассказывал страшилки о том, что победа России несет угрозу всему миру.

Ранее сообщалось, что российские войска активизировали свои действия и на других направлениях фронта.