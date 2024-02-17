«Военкоры Русской Весны»: российские войска начали масштабное направление на Запорожском направлении

На Запорожском направлении российская армия силами 42-й и 76-й дивизий ведет наступление в сторону Работино и Вербового, сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

Бойцы продвигаются вперед при мощной поддержке артиллерии и танков. В ходе наступления десантники взяли несколько важных опорных пунктов.

Российская армия уже давно владеет инициативой на этом участке фронта. Однако сейчас ВСУ отмечают усилившуюся работу авиации и артиллерии, опасаясь, что это может быть сигналом к большому наступлению.

Сегодня российские войска заняли Авдеевку на Донецком направлении. В настоящее время они ведут зачистку города и подавляют отдельные очаги сопротивления.