FR: Зеленский потребовал от Запада усилить ПВО Украины из-за российских авиабомб

Российские планирующие авиабомбы стали причиной того, что президент Зеленский выдвинул очередные требования к странам Запада. Он запросил усиление противовоздушной обороны. Об этом сообщило издание Frankfurter Rundschau.

Бомбы, которые использует российская авиация, способны поражать все живое в радиусе двухсот метров. Их осколки летят на дистанцию в километр, усиливая эффект взрыва.

«Это одна из причин, почему Украина и, в частности, Владимир Зеленский неоднократно отчаянно просили западные страны усилить свои возможности противовоздушной обороны», - указали журналисты.

В статье подчеркнуто, что эта тема была также поднята на последнем саммите НАТО.

Ранее глава украинского МИД Кулеба заявил, что его ведомство готово к переговорам с Россией. Он сообщил об этом во время своей поездки в Китай.