Фрагмент потолка обрушился на школьника в гимназии № 37 в Казани

В столице Татарстана в одной из казанских гимназий обрушился фрагмент потолочного покрытия. Инцидент, о котором сообщили в Telegram-каналах, произошел в гимназии № 37.

По предварительным данным, несколько плит потолка неожиданно рухнули вниз, прямо на одного из учащихся. Как передают школьники, ставшие очевидцами ситуации, незадолго до этого на втором этаже здания раздавались звуки, похожие на прыжки.

Школьник, на которого обрушились конструкции, отделался легкими травмами — пострадавший получил ссадины на спине. Информация о его точном состоянии и необходимости медицинской помощи уточняется. Руководство учебного заведения пока не комментирует случившееся. Представители администрации гимназии и экстренных служб на месте устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что дети едва не напились воды с червями в школе.