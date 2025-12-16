Живая жидкость: дети едва не напились воды с червями в школе
Прокуратура проверит школу в ЯНАО на чистоту после новостей о червяках в воде
Фото: [Питьевой фонтанчик в гимназии № 3 после капремонта в Ивантеевке Пушкинского округа/Медиасток.рф]
Шокирующая находка в питьевом фонтанчике ямальской школы-интерната привлекла внимание не только родителей, но и надзорных органов. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», была организована проверка по информации о «нелегальном жителе».
После того как в местных пабликах появилась информация о живом червяке в устройстве для питья, прокуратура Ямальского района немедленно инициировала проверку. На место оперативно выехал лично прокурор района Сергей Вихарев, подтвердивший, что к расследованию подключены специалисты Центра гигиены и эпидемиологии.
Проверка носит не точечный, а системный характер: эпидемиологи взяли пробы воды не только из проблемного фонтанчика, но и из всех аналогичных устройств в школе, а также из бойлерной, где установлены фильтры очистки.
