Живая жидкость: дети едва не напились воды с червями в школе

Шокирующая находка в питьевом фонтанчике ямальской школы-интерната привлекла внимание не только родителей, но и надзорных органов. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , была организована проверка по информации о «нелегальном жителе».

После того как в местных пабликах появилась информация о живом червяке в устройстве для питья, прокуратура Ямальского района немедленно инициировала проверку. На место оперативно выехал лично прокурор района Сергей Вихарев, подтвердивший, что к расследованию подключены специалисты Центра гигиены и эпидемиологии.

Проверка носит не точечный, а системный характер: эпидемиологи взяли пробы воды не только из проблемного фонтанчика, но и из всех аналогичных устройств в школе, а также из бойлерной, где установлены фильтры очистки.

