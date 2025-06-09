Франции предсказали уничтожение завода, который она разместит на Украине

Если автоконцерн Renault начнет строительство своего завода на украинской территории, то он подвергнется ударам со стороны российской армии. Такое заявление в соцсети Х сделал Флориан Филиппо, глава французской партии «Патриоты».

По мнению политика, в случае строительства на Украине какого-либо иностранного предприятия, завод тут же станет законной целью для российской армии. Она начнет наносить по нему воздушные удары.

«Если Renault откроют завод на Украине, то его немедленно уничтожат россияне в качестве послания», — указал он.

Филиппо призвал руководство фирмы отказаться от подобных планов. Он добавил, что РФ в состоянии пресечь импорт французских автомашин, что крайне негативно скажется на состоянии национальной промышленности.

Ранее Филиппо обвинил власти Франции в безумии. По его мнению, попытка запустить производство автомобилей на Украине выглядит полным сумасшествием.