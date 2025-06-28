Франция столкнулась с созданием сервиса по выполнению заказных убийств

Во Франции заказать убийство становится почти так же просто, как еду на вынос либо такси. Об этом сообщило издание Le Monde.

По имеющейся информации, наркоторговля во Франции по итогам пандемии заметно видоизменилась. Наркокурьеры отправились работать в обычные легальные сети, и теперь их стало заметно сложнее отслеживать. Они начали работать с помощью заказов через мессенджеры. Доставленную дозу курьер приносит заказчику и оставляет ее под дверью, как самый обычный товар. Это сильно затрудняет его отслеживание полицией.

Из наркоторговли постепенно выделилась возможность заказать убийство. На французской территории становится доступным заказ лишить жизни кого-либо, и эта тенденция угрожает перекинуться в другие страны.

«Дозорные, поставщики и продавцы, известные под общим названием „джобберы“ или в последнее время — как „стрелки“, — наемные убийцы, которые без колебаний совершают преступления за несколько тысяч евро», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что на Францию обрушился сильный шторм сразу после недели аномально жаркой погоды. Сильные ливни, ураганный ветер и град буквально парализовали жизнь Парижа. По имеющимся данным, шторм стал причиной гибели двух человек в Париже, в том числе ребенка. Из-за последствий непогоды погибли 59-летний мужчина и 12-летний мальчик.