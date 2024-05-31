Польское агентство опубликовало, а затем удалило сообщение о мобилизации и отправке войск на Украину

Польское государственное агентство РАР опубликовало, а затем удалило сообщение о частичной мобилизации в стране и отправке войск на Украину.

В первоначальном варианте говорилось, что премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение объявить мобилизацию с 1 июля. Сообщалось, что в армию призовут 200 тысяч человек и всех их отправят на Украину.

Через пару минут публикация была удалена, а РАР объявило, что это не информация агентства. Затем сообщение вновь появилось и вновь было удалено.

В агентстве предполагают, что сайт подвергся взлому.

Ранее Дональд Туск заявлял о необходимости укрепить границу с Белоруссией.