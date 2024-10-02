Канцелярия Макрона: французские ВС участвовали в защите Израиля от нападения Ирана

Как рассказали в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона, военные страны принимали участие в отражении атаки Ирана на Израиль, произошедшей в ночь с 1 на 2 октября.

«Франция, оставаясь приверженной безопасности Израиля, активировала свои военные силы на Ближнем Востоке для борьбы с иранской угрозой», — говорится в сообщении.

Макрон также призвал ливанскую организацию «Хезболла» прекратить свои террористические действия против Израиля и его граждан.

По данным Jerusalem Post, Иран выпустил около 500 ракет по израильским городам — сообщения о взрывах поступали как с южных, так и центральных районов страны.

Пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что часть ракет была перехвачена, но некоторые все же достигли цели.

Военный корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что ракетный удар был нацелен на важные военные объекты.

По информации, в результате удара были уничтожены более 20 истребителей F-35 из израильских ВВС, что было опровергнуто ЦАХАЛ.

КСИР охарактеризовал атаку как ответ на убийства израильской стороной лидеров проиранских группировок «Хезболла» и ХАМАС.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ собирается нанести мощные удары по всему Ближнему Востоку.