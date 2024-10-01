ЦАХАЛ собирается нанести мощные удары по всему Ближнему Востоку

После ракетной атаки Ирана армия обороны Израиля пообещала нанести удары по территории всего Ближнего Востока. Об этом передали по 12-му каналу израильского телевидения.

В ночь на 2 октября армия обороны Израиля собирается нанести ракетный удар по странам Ближнего Востока, с которыми за последнее время происходили обострения. Судя по всему, речь идет о Ливане, Палестине и Газе, а также Иране.

«Сегодня ночью ЦАХАЛ нанесет мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку», — говорится в сообщении.

После атаки Ирана на Израиль в Тель-Авив напомнили, что готовы к зеркальному и даже более жесткому ответу. Большинство иранских ракет, по данным СМИ, сбила система ПВО «Железный купол». В то же время иранское издание Fars заявляет о поражении 80% целей на территории Израиля.

Ранее сообщалось, что в КСИР объяснили, зачем нанесли ракетный удар по Израилю.