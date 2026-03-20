Французский флот захватил танкер из России в Средиземном море: Макрон назвал судно частью «теневого флота»

Военно-морские силы Франции захватили нефтяной танкер Deyna в западной части Средиземного моря. Судно следовало под флагом Мозамбика из российского порта Мурманск и, по версии Парижа, входило в так называемый «теневой флот» РФ, используемый якобы для обхода санкций. Об этом пишет Reuters.

Операция была проведена утром 20 марта при участии британских союзников, сообщила французская морская префектура Средиземного моря. Военные поднялись на борт судна для проверки законности использования флага — в ходе контрольных мероприятий подозрения подтвердились. Танкер будет отбуксирован на якорную стоянку для дальнейших проверок, материалы переданы прокурору Марселя.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил факт задержания в соцсети. Он назвал подобные суда «военными спекулянтами», которые обходят международные санкции, нарушают морское право и финансируют военные усилия России. Это уже третий случай перехвата Францией судна, подозреваемого в принадлежности к российскому «теневому флоту».

Ранее, в январе 2026 года, французские военные уже останавливали в Средиземном море танкер, также следовавший в обход санкционных ограничений. По данным французской стороны, «теневой флот» состоит из старых судов, якобы используемых для нелегальной продажи российской нефти и уклонения от западных ограничений, введенных после начала спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что Дания готовилась взорвать аэродромы и воевать с США из-за Трампа.



