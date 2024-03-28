Французский генерал Пеллистранди рассказал о нелегком выборе, который стоит перед ВСУ

Российская армия ставит украинских военных перед нелегким выбором. Они либо покидают укрепления, либо с большой долей вероятности уничтожаются. Об этом заявил генерал Жером Пеллистранди в интервью журналу Depeche.

Высокопоставленный военный заявил, что ВС РФ очень умело используют свои сильные стороны. Они постепенно отбивают у ВСУ все новые и новые позиции.

«Москва ставит украинское военное командование перед дилеммой: вынуждает выбирать между защитой территории с риском значительных потерь и отступлением», - указал он.

В итоге украинцы сами делают территориальные уступки, отдавая позиции россиянам. Российские части тем самым развивают свое наступление и не дают ВСУ выстроить новую устойчивую линию обороны.

Ранее французской армии пообещали, что она на поле боя не сможет справиться с российскими войсками. ВС РФ имеет отличную боевую закалку, в то время как военные из Франции никогда не воевали против серьезного противника.