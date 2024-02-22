Французский министр Лекорню обвинил Россию в агрессивном отношении к армии Франции

Москва допускает очень агрессивную риторику в отношении вооруженных сил Франции. Это происходит как на российской, так и на французской границе. Об этом заявил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню. Его слова прозвучали на радиостанции RTL.

По его утверждению, российская армия все чаще пытается взять ситуацию под собственный контроль. Она угрожает при этом французским военным.

«Месяц назад российская система ПВО угрожала сбить французские самолёты над Чёрным морем, тогда как мы находились в международной зоне, где осуществляли патруль», - привел он один из примеров.

До этого боевой корабль ВМФ России вошел в бухту Сены и приблизился к самой границе территориальных вод Франции. Это было сделано, чтобы запугать Францию. Помимо этого, различные сайты французских организаций подвергаются атакам хакеров, что также доставляет большие сложности.

Ранее французские власти блокировали все возможности Украины приобретать боеприпасы за пределами Евросоюза. По их утверждению, это сделано с целью поддержки европейских производителей, которым надо сбывать кому-то свою продукцию. Французов в этом вопросе поддержали Кипр и Греция.