Французский политик Филиппо раскритиковал Макрона за его планы поделиться ядерным оружием

Президент Франции допускает использование ядерных вооружений даже в том случае, если его стране не будет никто угрожать непосредственно. Это большая ошибка, так считает глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Его мнение привели РИА Новости .

Эммануэль Макрон ранее заявил, что он сам и его правительство ощущают ответственность за весь Евросоюз. Поэтому они готовы использовать свое ядерное оружие в качестве зонтика для всей Европы. Как считает Филиппо, таким образом французский лидер фактически готов поделиться своим важнейшим оружием с другими странами, и это совершенно недопустимо. ЯО является важнейшим залогом суверенитета государства, его последним и главнейшим шансом.

«Если завтра Польша будет воевать с Россией, то она сможет пользоваться ядерным оружием, в то время как мы не находимся в опасности, мы не в войне», - указал он.

Даже Украина сможет попасть под ядерную защиту Франции, если вдруг вступит в ЕС. И это выглядит полнейшим безумием, так считает Филиппо.

Ранее он очень критично отнесся к идее новой оборонной стратегии ЕС. По его мнению, Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, и так считает себя европейской королевой. Теперь она решила стать и общим верховным главнокомандующим.