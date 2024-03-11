Французский политик Филиппо раскритиковал Макрона за его планы поделиться ядерным оружием
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Президент Франции допускает использование ядерных вооружений даже в том случае, если его стране не будет никто угрожать непосредственно. Это большая ошибка, так считает глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Его мнение привели РИА Новости.
Эммануэль Макрон ранее заявил, что он сам и его правительство ощущают ответственность за весь Евросоюз. Поэтому они готовы использовать свое ядерное оружие в качестве зонтика для всей Европы. Как считает Филиппо, таким образом французский лидер фактически готов поделиться своим важнейшим оружием с другими странами, и это совершенно недопустимо. ЯО является важнейшим залогом суверенитета государства, его последним и главнейшим шансом.
«Если завтра Польша будет воевать с Россией, то она сможет пользоваться ядерным оружием, в то время как мы не находимся в опасности, мы не в войне», - указал он.
Даже Украина сможет попасть под ядерную защиту Франции, если вдруг вступит в ЕС. И это выглядит полнейшим безумием, так считает Филиппо.
Ранее он очень критично отнесся к идее новой оборонной стратегии ЕС. По его мнению, Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, и так считает себя европейской королевой. Теперь она решила стать и общим верховным главнокомандующим.