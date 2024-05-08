Французский политик Филиппо считает, что российская армия уничтожит их войска в случае отправки на Украину

Безопасность

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По словам французского политика Флориана Филиппо, Вооруженные Силы РФ уничтожат военных Франции в случае их отправки в зону украинского конфликта. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что после этого российские войска нанесут удары по логистическим центрам страны в Румынии. 

По мнению французского политика, Вашингтон должен запретить Эммануэлю Макрону заниматься эскалацией конфликта. 

Ранее сообщалось, что французский лидер считает, что дальность и мощность современных отечественных баллистических ракет подвергают страны Старого Света серьезной опасности.

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