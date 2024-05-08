По словам французского политика Флориана Филиппо, Вооруженные Силы РФ уничтожат военных Франции в случае их отправки в зону украинского конфликта. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что после этого российские войска нанесут удары по логистическим центрам страны в Румынии.

По мнению французского политика, Вашингтон должен запретить Эммануэлю Макрону заниматься эскалацией конфликта.

Ранее сообщалось, что французский лидер считает, что дальность и мощность современных отечественных баллистических ракет подвергают страны Старого Света серьезной опасности.