Конфликт между РФ и Украиной выйдет из-под контроля, если НАТО запустит на горячие точки войска и применит вооружение для атаки на российские земли. Такое мнение высказал французский политик Пьер Леллуш в беседе с Figaro.

Во Франции многие осознают, что Макрон ведет страну в опасную ситуацию. По версии Леллуша, политики напрасно играют с терминами, дают обещания, а также наращивают поставки техники на Украину. Все это в конечном итоге может закончиться плохо. По словам французского аналитика, это никак не поможет урегулировать конфликт, а лишь втянет Францию и другие страны в его более острую форму.

«Если мы будем играть с этими двумя затворами под названием "ввод войск на Украину" и "удары вглубь территории России", мы рискуем довести войну до неконтролируемой ситуации», — сказал политик в интервью Figaro.

При этом в ряде СМИ уже распространились сведения, что США и Франция разрешили Киеву использовать поставленную западную технику для ударов по РФ, в том числе и вглубь страны. Российская сторона в очередной раз напомнила, что иностранные войска, сражающиеся на стороне ВСУ, будут законной целью для России.

В частности канал ВВС информировал, что Франция разрешила использовать свое оружие как минимум для атаки Белгородской и Курской областей России.

Ранее эксперт Клинцевич отмечал, что в НАТО уже готовы к конфликту с Россией.