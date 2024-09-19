ФСБ арестовала участников ОПГ, оформлявших африканцев в России
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ФСБ задержала членов организованной преступной группировки (ОПГ), которые заработали 60 млн руб. на регистрации африканцев в России через фиктивные схемы, сообщило ведомство.
«ФСБ совместно с МВД и Росгвардией в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий прекратила незаконную деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся на организации въезда и транзитного перемещения африканцев через Россию в страны Евросоюза за денежное вознаграждение», — заявили в ведомстве.
Преступления совершались посредством заключения фиктивных браков и установления фиктивного отцовства над детьми — гражданами России.
Это позволяло получать разрешение на временное пребывание, вид на жительство, а также частные визы для длительного пребывания в стране.
В ОПГ входили граждане Украины, Нигерии и России. С 2021 года они заработали не менее 60 млн руб.
Ранее сообщалось, что свыше 11 кг наркотиков изъяли из частного дома в Подмосковье.