ФСБ ликвидировала игиловцев, готовивших теракт в столичной синагоге

Спецслужбы ликвидировали террористов ИГИЛ*, готовивших нападение на синагогу в Москве, сообщили в ЦОС ФСБ.

Боевики привлекли внимание силовиков, когда начали собирать информацию о религиозном учреждении. Выяснилось, что они были членами ячейки ИГИЛ «Вилаят Хорасан».

Радикалы проживали в частном доме в Калужской области. Они оказали вооруженное сопротивление во время задержания и были нейтрализованы ответным огнем.

В доме нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и материалы для изготовления взрывного устройства.

Ранее ФСБ ликвидировала гражданина Белоруссии, готовившего теракт в Карелии.

* запрещенная в России террористическая организация