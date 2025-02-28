ФСБ задержала двух мужчин за подготовку теракта против митрополита Тихона

Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила планировавшийся террористический акт, целью которого был митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Установлено, что за организацией покушения стояли украинские спецслужбы, а непосредственными исполнителями должны были стать приближенный митрополита и священнослужитель из московского храма Воскресения Христова в Сокольниках.

По информации ФСБ, в российской столице задержаны граждане Украины и России, привлеченные к сотрудничеству Главным управлением разведки Министерства обороны Украины посредством интернет-коммуникаций. У задержанных изъято самодельное взрывное устройство, а также два поддельных паспорта граждан Украины.

На обнародованных видеоматериалах один из задержанных Денис Попович, помощник митрополита Тихона, признался, что был завербован для ведения слежки и согласился на сотрудничество из-за угроз, поступивших в адрес его семьи от ГУР.

Впоследствии ему было поручено совершить убийство митрополита, которое планировалось осуществить в Сретенском монастыре, куда Попович намеревался пронести взрывчатку. После совершения теракта преступники планировали покинуть территорию России, используя поддельные документы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное производство по статьям, касающимся подготовки к совершению теракта и незаконного хранения взрывчатых веществ.

Подозреваемые находятся под арестом. ФСБ установила, что начиная с середины 2022 года оба арестованных осуществляли денежные переводы в поддержку Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что взрыв гранаты прогремел у здания правительства Самарской области.