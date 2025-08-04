В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех террористов при оказании сопротивления

В Кабардино-Балкарии завершилась специальная операция по уничтожению террористического формирования. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, мероприятие проводилось в ночное время на территории Баксанского района.

В ходе операции на подступах к селу Исламей силами совместной группировки, включавшей сотрудников ФСБ, МВД, Следственного комитета России (СКР) и Росгвардии, были нейтрализованы три члена незаконного вооруженного формирования. По оперативным данным, боевики готовили нападение на представителей правоохранительных органов.

При попытке задержания преступники оказали сопротивление, вступив в перестрелку с силовиками. В результате боестолкновения все трое участников банды были ликвидированы, при этом среди сотрудников силовых структур потерь не зафиксировано.

В ходе осмотра места происшествия оперативники обнаружили и изъяли значительное количество оружия, включая автоматическое стрелковое оружие, самодельные взрывные устройства различной мощности, а также боеприпасы к огнестрельному оружию.

Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям, связанным с террористической деятельностью, покушением на жизнь правоохранителей, а также незаконным оборотом оружия.

В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможных связей уничтоженных преступников с другими террористическими группировками.

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