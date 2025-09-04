ФСБ накрыла лабораторию под Новосибирском, созданную по заданию с Украины

В Новосибирской области силовикам удалось ликвидировать нарколабораторию, которая была создана по указанию кураторов с Украины. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Федеральной службы безопасности. Ее сотрудники накрыли подпольную нарколабораторию, которая находилась в частном доме поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области. В здании находилось более 40 кг готового наркотика, оборудование для его изготовления, а также порядка 1,5 тонн химических реактивов.

«Установлено, что ранее судимый за сбыт наркотиков молодой мужчина организовал нарколабораторию по указанию и на деньги кураторов с Украины. Произведенный наркотик он должен был сбывать оптовыми партиями на территории Новосибирской области», — указали журналистам.

Задержанный уже отправлен в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России задержала жителя Тамбовской области 1987 года рождения, который был причастен к сотрудничеству с представителем спецслужб Украины через мессенджер. Россиянин достал из заранее подготовленного тайника составные части технического оборудования, которое должно было использоваться для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов. Теперь ему грозит солидный срок.