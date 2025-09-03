ФСБ задержала жителя Тамбовской области за сотрудничество со спецслужбой Украины

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Тамбовской области 1987 года рождения, который был причастен к сотрудничеству с представителем спецслужб Украины через мессенджер. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

По данным ведомства, по заданию куратора россиянин достал из заранее подготовленного тайника составные части технического оборудования, которое должно было использоваться для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ, ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы продолжают искать потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Они действуют через социальные сети и мессенджеры, чтобы нанести «экономический ущерб нашей стране», добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений.