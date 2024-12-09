В ФСБ назвали ключевые слова телефонных мошенников

Телефонные мошенники часто используют в своих махинациях поддельные номера Федеральной службы безопасности. О том, как не стать жертвой аферистов, сообщает пресс-служба Центра общественных связей ФСБ.

Ее представители призвали россиян сразу класть трубку, если в речь собеседника присутствуют такие слова, как «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка» и «безопасный счет».

Также не стоит продолжать общение, если звонящий произносит следующие словосочетания: «ваш гражданский долг», «сообщите код из смс, данные вашей карты и паспорта».

Кроме того, злоумышленники часть пытаются получить деньги в обмен на закрытие «уголовных дел».

Представители ЦОС ФСБ напомнили россиянам, что о привлечении в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу граждан уведомляют в письменном виде.

Ранее сообщалось о том, что в МВД раскрыли новый вид мошенничества через доставку цветов.