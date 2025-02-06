ФСБ накрыла в Якутии банду из десяти наркодилеров

Сотрудники ФСБ задержали в Якутии 10 человек, которые занимались наркоторговлей. Все они были отправлены в СИЗО. Об этом сообщил телеграм-канал «ВЕСТИ САХА».

Работники Федеральной службы безопасности провели комплекс мероприятий, в ходе которых им удалось вскрыть группу людей, продававших наркотики. Выяснилось, что житель Татарстана организовал интернет-магазин по продаже наркотических средств. Он привлек к своей деятельности еще девять человек. Один из них стал администратором сайта, а другие занимались закладками наркотиков. Все эти лица были задержаны в ходе операции ФСБ.

«Обнаружено и изъято более 5 кг наркотиков растительного и синтетического происхождения, свыше 450 доз психоактивного вещества психоделического типа (LSD), наличные денежные средства в размере 30 млн руб. и 10 млн руб., находившиеся на криптовалютных счетах задержанных», — указал микроблог.

Преступники вели свою деятельность в Якутии, Амурской области, Казани, а также Московской области и Забайкальском крае. Все злоумышленники были взяты под стражу. В их отношении ведутся следственные действия, которые направлены на сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области был осужден 19-летний мигрант, который пытался вести торговлю наркотиками. Он легально приехал в РФ из одной из стран ближнего зарубежья на заработки, но зарабатывать при этом решил с помощью нарушения закона. В итоге вместо денег он получил шесть лет лишения свободы.