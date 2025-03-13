ФСБ нашла георгиевские ленты и открытки в посылках с бомбами от Украины

Согласно видеоматериалам ФСБ России, в посылках со взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерию и отправленными украинскими спецслужбами участникам СВО, находились георгиевские ленты и поздравительные открытки к 23 Февраля, передает РИА Новости.

На видеозаписи демонстрируются четыре коробки, украшенные георгиевскими ленточками, а также поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества.

Ранее в четверг ФСБ сообщила о предотвращении серии покушений на военнослужащих, участвующих в СВО, и государственных служащих. Украинские спецслужбы планировали отправить им по почте посылки с бомбами, искусно замаскированными под парфюмерную продукцию. Агент украинских спецслужб был задержан.

Специалисты-взрывотехники ФСБ успешно обезвредили взрывные устройства, которые были готовы к активации при открытии посылок.

В Первоуральске был задержан гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами, который в марте 2025 года отправил эти посылки военным и представителям власти в различные регионы, включая Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область. После выполнения задания связь с ним прервалась, и обещанное вознаграждение не было выплачено.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за переводы криптовалюты террористам на Украине.