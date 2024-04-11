ФСБ не дала группе иностранцев совершить теракт в Донецке

Группировка боевиков, уроженцев Центральной Азии, хотела совершить теракт на военном объекте РФ в Донецке. Всего в ячейку боевиков входили шесть человек: все следы опять привели на Украину.

Теракт пресекли 11 апреля в Донецке. Группа иностранцев в составе шести человек планировала нападение на объект ВС РФ в Донецке. Боевики имели координатора, который давал инструкции с территории Украины.

ЦОС ФСБ уточнила, что о преступных планах ячейки стало известно в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Предварительно установлено, что злоумышленники планировали после теракта скрыться в Турции и дальше.

Напомним, что за 11 апреля это уже второй теракт, который предотвращает ФСБ России. Ранее нашли мужчина из Средней Азии, который хотел устроить взрыв в еврейском центре в Москве.

Ранее стало известно, что следы теракта в Красногорске ведут к Киеву. Об этом заявлял Николай Патрушев.