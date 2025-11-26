ФСБ показала кадры задержания агента, получившего от СБУ задание на подрыв самолета

ФСБ России обнародовала видеозапись задержания и оперативных мероприятий в отношении россиянина, осужденного за государственную измену и пособничество террористической деятельности. Мужчина занимался сбором разведданных о работе систем противовоздушной обороны в Подмосковье.

Как сообщили ранее в Центре общественных связей ФСБ, уроженец Ростова-на-Дону получил от Службы безопасности Украины (СБУ) задание на подрыв воздушного судна, принадлежавшего высокопоставленному лицу. Московский суд вынес обвинительный приговор, назначив 24 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

Опубликованные кадры демонстрируют ключевые моменты операции: силовики врываются в дом подозреваемого, извлекают его из постели и надевают на него наручники. На видео также зафиксирован допрос, в ходе которого мужчину расспрашивают о его связях с украинскими спецслужбами, и последующие оперативные мероприятия с его участием.

